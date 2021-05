Am Mittwoch, 26. Mai, beobachtete ein Zeuge gegen 14.50 Uhr am Busbahnhof in Neumünster einen jungen Mann, der sich einer Frau mit Kind laufend näherte und dann versuchte, in ihre Handtasche zu greifen. Das misslang, und die Polizei sucht jetzt Täter und Opfer.