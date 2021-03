Neumünster

In der besten Stube der Stadt, dem Historischen Ratssaal, haben Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU), der SH-Netz-Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Boxberger und SWN-Geschäftsführer Michael Böddeker die Konzessionsverträge und den dazugehörigen Dienstleistungsvertrag mit den SWN unterschrieben.

Grundlage für die Vertragsverlängerung war der Beschluss der Ratsversammlung, die im Februar für die Fortführung der Zusammenarbeit gestimmt hatte. Die Stadt hat eine Verlängerungsoption aus dem letzten Vertrag von 2014 gezogen und sich damit langfristig gebunden.

1300 Kilometer Strom- und 550 Kilometer Gasleitungen

Die Stadt vertraut SH Netz und SWN damit weiter die Versorgungssicherheit der rund 80.000 Einwohner in Neumünster an. Seit 2010 ist das Unternehmen in enger Kooperation mit den Stadtwerken für den Betrieb der Strom- und Gasnetze im Stadtgebiet zuständig. Das sind rund 1300 Kilometer Nieder-, Mittel- und Hochspannungsleitungen mit über 300 Ortsnetzstationen sowie rund 550 Kilometer Gasleitungen mit über 50 Druckregelanlagen.

Investitionen von rund 60 Millionen Euro vereinbart

Die Netze gehören bereits seit 2010 der SH Netz AG, aber trotzdem muss die Stadt eine Konzession erteilen, dass die Netze im städtischen Untergrund genutzt werden dürfen. Dafür bekommt sie eine Konzessionsabgabe für jede Kilowattstunde, die aus dem Netz abgenommen wird. Die SWN wiederum sind der Partner der SH Netz und halten in deren Auftrag die Netze auf dem neusten Stand und sicher. In dem neuen Vertrag wurden für die kommenden Jahre Investitionen von rund 60 Millionen Euro vereinbart.

Die Verlängerung war quasi alternativlos

Theoretisch hätte die Stadt die Konzession auch ausschreiben und an einen anderen Partner als SH Netz vergeben können. Dann hätte dieser neue Partner aber auch die Netze kaufen müssen, sodass die Verlängerung mit SH Netz quasi alternativlos war.

SWN-Chef Böddeker betonte, dass die Vertragsverlängerung in Neumünster rund 150 Arbeitsplätze bei den Stadtwerken und anderen Unternehmen sichern würden. Alle drei Partner waren sich einig, dass es weitere Investitionen für den Klimaschutz geben müsse. Boxberger: „Wir betreiben bereits das ,Grünste Netz’ in Deutschland, denn nirgendwo ist der Anteil der Erneuerbaren Energien so hoch wie bei uns – und damit auch in Neumünster.“

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) gehört zum Konzern der Hansewerk AG und hat ihren Sitz in Quickborn. Sie wurde 2010 gegründet und hat die bis dahin von der Eon Hanse AG betriebenen Strom- und Gasnetze in Schleswig-Holstein und Teilen von Niedersachsen übernommen. Sie betreibt die Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Mehr als 400 Kommunen halten im Gegenzug Anteile an SH Netz und bekommen dafür eine Garantiedividende.

„Wer die Netze hat, hat die Macht“

Neumünster hat seine Strom- und Gasnetze 2010 in die neue AG eingebracht und ist seitdem mit rund fünf Prozent der größte kommunale Miteigentümer. Die Übergabe der Netze war damals politisch umstritten; beschlossen wurde es im Rat mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen gegen den Widerstand der SPD.

Bis dahin wurde in Neumünster seit ewigen Zeiten nach dem Grundsatz gedacht: „Wer die Netze hat, hat die Macht“, weil er die Investitionen steuert. Darum hatten die SWN auch Ende der 1990er-Jahre das Gasnetz von Hein Gas gekauft. Mit dem Einstieg bei SH Netz hat Neumünster sich aber von dem uralten Prinzip gelöst, weil die Mehrheit im Rat sich die riesigen Investitionen in die Netze vom Hals halten wollte. Außerdem sind die SWN seitdem wieder ganz in städtischer Hand; den Anteil von Eon Hanse (24,9 Prozent) bekam die Stadt zurück.