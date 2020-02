Vor zwei Jahren wurde in der Vicelinkirche eine alte Tradition wiederbelebt, und auch 2020 gibt es von Aschermittwoch bis kurz vor Ostern wieder sechs Passionsandachten. Kantor Karsten Lüdtke hat ein musikalisches Rahmenprogramm entwickelt.

Vicelinkirche Neumünster - Andachten in der Passionszeit

Von Thorsten Geil