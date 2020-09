Neumünster beherbergt ein Kunstwerk eines der berühmtesten Bildhauers Europas des ausgehenden 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts: Bertel Thorvaldsen, 1770 in Kopenhagen geboren, und demnach wird in diesem Jahr sein 250. Geburtstag gefeiert, auch in der Vicelinkirche Neumünster.