Posaunenchöre gelten als besonderes Kennzeichen der evangelischen Kirche. In der Nordkirche stehen rund 5500 Blechbläser aus 330 Posaunenchören für diese große Tradition. 44 Bläser aus fünf Chören des Bezirks Neumünster haben am Sonnabend zu einem Bläserkonzert in die Vicelinkirche geladen.