Mehr als 1100 junge Leute strömten am Donnerstag über die Messe Nordbau in Neumünster. Die "Nordjob Bau" hatte Schüler aus ganz Norddeutschland, die ein Jahr vor dem Abschluss stehen, dazu eingeladen, um Einblicke in die Ausbildungsmöglichkeiten in der Baubranche zu bekommen. Die Chancen sind gut.