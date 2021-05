Die Luft wird besser in der Klaus-Groth-Schule, aber je näher man an den Übergang zur Sporthalle kommt, umso stärker riecht es nach Qualm. „Wir lüften, was das Zeug hält. Alle Türen und Fenster stehen auf. Eine Messung hat ergeben, dass die Belastung zurückgeht“, sagt Schulleiter Jörg Jesper.