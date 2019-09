Viel Interesse, gute Geschäfte

Neumünster

Viele Aussteller profitieren derzeit vom Bauboom in Deutschland und haben das auch auf Nordeuropas größter Fachmesse festgestellt. Die Hersteller von Baumaschinen, Werk- und Fahrzeugen meldeten beispielsweise durchweg gute Geschäfte.

Handwerker und Familien investieren

Aber auch die Nebengewerke und die Anbieter von Wohnkomfort haben überwiegend festgestellt, dass Industrie und Handwerk derzeit gutes Geld verdienen und die Bürger (in Zeiten niedriger Zinsen) gern in ihr Häuschen oder in Lebensqualität investieren.

Den Ofen sucht man sich in aller Ruhe aus

Frank Sievers beispielsweise, Inhaber von Kamin Sievers, hat gute Geschäfte gemacht. "Vieles kommt auch erst in den nächsten Wochen, weil wir alle Kunden zu einer Nachlese einladen. Sie können sich auf der Messe einen guten Preis sichern und dann später in aller Ruhe den Ofen ihrer Wahl aussuchen", sagte Sievers.

Nordbau Neumünster lief besser als Norla Rendsburg

Sein Unternehmen sitzt in Neumünster mit Niederlassungen in Kiel und Itzehoe. Sievers ist Stammgast auf der Nordbau und will das auch bleiben. "Hier haben wir mehr verkauft als auf der Norla in der Vorwoche", sagte er.

"Alle Autos sind verkauft"

Auch die Anbieter von Nutzfahrzeugen spüren, dass auf den Baustellen Hochbetrieb herrscht. Viele Handwerker bauen Personal auf (wenn sie es denn finden) und brauchen dann zusätzliche Fahrzeuge. Hartmut Joswig vom Autohaus Lensch & Bleck war entsprechend präpariert: "Die Fahrzeuge, die hier stehen und mit Messerabatt angeboten werden, sind schon alle verkauft", sagte er Sonntagmittag.

Manche Belegschaft blieb auf der Baustelle

Die Besucherzahlen haben sich nach Beobachtung von Joswig leicht zum Wochenende hin verschoben, weil viele Firmen sich ihren traditionellen Firmenausflug zur Nordbau derzeit nicht erlauben können: Die Auftragsbücher sind so voll, dass alle Hände im Betrieb gebraucht werden. Er ist zufrieden: "Wir sind zum siebten Mal auf der Nordbau und werden wiederkommen. Das ist genau unser Publikum."

Die Mischung macht es

So schätzt es auch die Familie Sirocko am Nachbarstand ein. Die Inhaber von Ford Bischof aus Neumünster hatten auch speziell die Fahrzeuge für den klassischen Handwerksbetrieb bis 3,5 Tonnen am Start. "Auf der Nordbau macht es die Mischung aus Fachpublikum und Familien. Wir hatten unseren Stand dieses Jahr vergrößert und sind sehr zufrieden", sagte Marius Sirocko.

