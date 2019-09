Kleingärtner haben große Sorgen

Neumünster

„Wir Ehrenamtler verlieren die Lust, weil wir ständig Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen. Es macht bald keinen Spaß mehr“, sagt Hansheinrich Gräfe, der Kreisvorsitzende. Gleichzeitig sinke das Interesse an einem eigenen Stück Land stetig.

Leerstandsquoten im Kleingarten in Neumünster sind bedrohlich

Die Leerstandsquoten sind besonders in der Kolonie Glückauf am Schwarzen Weg (59 Prozent) und in der Ostbahn an den Auwiesen (45 Prozent) bedrohlich. Das Hauptproblem ist aus Sicht des Kreisvereins der alte Generalpachtvertrag. Über ihn ziehen die Eigentümer der Gartenflächen (Stadt Neumünster und Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) jedes Jahr rund 110.000 Euro Pacht vom Kreisverein ein, aber die Refinanzierung funktioniert nicht mehr, weil zu viele Gärten nicht weiterverpachtet werden und dadurch auch die Mitgliedsbeiträge fehlen.

„Der Kreisverein hat derzeit eine jährliche Deckungslücke von rund 62.000 Euro“, rechnet Gräfe vor. Der Verein lebe von der Hand in den Mund und sei kaum noch fähig, seine Aufgaben wahrzunehmen. Auch die Gemeinnützigkeit gerate in Gefahr.

Vor ein paar Jahren ließ die Stadt in enger Kooperation mit dem Kreisverein ein neues Kleingartenentwicklungskonzept machen, das aus Sicht des Vorstands viele gute Ansätze hat und ihm die Arbeit erleichtern und die Kostenstruktur verbessern würde. „Aber die Stadt setzt es einfach nicht um, wir kommen nicht voran“, sagt der stellvertretende Kreisvorsitzende Uwe Niels.

Störende Post aus dem Rathaus Neumünster

Gleichzeitig bekommen die Laubenpieper gern mal Post von der Stadt Neumünster. Hier hat eine Hecke geschnitten zu werden, dort hat ein Zaun zu verschwinden, dort müssen Stromzähler ausgetauscht werden. „Das macht alles Arbeit und kostet Geld. Leider sind die Briefe aus dem Rathaus auch oft gleich im Ton sehr deutlich. Das stört uns“, sagt Gräfe.

Aber auch mit den eigenen Mitgliedern läuft es nicht immer reibungslos. „Wir müssten eigentlich längst die Gebühren erhöhen, aber dann setzt es gleich eine Kündigungswelle“, sagt Gräfe. Dabei ist ein Garten in Neumünster für kleines Geld zu haben: Ein Quadratmeter kostet ganze 19 Cent pro Jahr.

Bei einer durchschnittlichen Parzellengröße von 400 Quadratmetern werden pro Jahr weniger als 80 Euro Pacht fällig; dazu kommen 65 Euro Vereinsbeitrag und 30 Euro für die Versicherung. Trotzdem muss der Kreisverein pro Jahr etwa 400 Mahnungen an die eigenen Leute verschicken.

Anlage Ostbahn soll auslaufen

Beschlossen ist, dass die Anlage Ostbahn auslaufen wird; frei werdende Gärten werden nicht wieder verpachtet. Wenn alles leer ist, wird die Fläche an die Stadt zurückgegeben und muss dann auch nicht mehr bezahlt und gepflegt werden. Warum werden nicht einfach weitere Anlagen zusammengelegt und andere geschlossen? Hansheinrich Gräfe: „Das geht nicht. Kleingärtner lassen sich nicht umbetten.“

