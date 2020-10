Neumünster

Seit kurz vor 20 Uhr ist die Feuerwehr in Neumünster in einem grösseren Einsatz. In einem Mehrparteienhaus in der Stettiner Strasse brannte es im Keller. Mehrere Bewohner waren durch den Rauch in ihren Wohnungen eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr aus ihren Wohnungen gerettet werden.

15 Personen wurden aus den Häusern evakuiert, 4 Personen wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die benachbarte Schwimmhalle stellte vorsichtshalber ihren Betrieb für heute ein und die Badegäste wurden gebeten das Bad zu verlassen, da der Rauch bis zum Schwimmbad zog.

