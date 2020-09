Neumünster

Wo sich die anderen beiden Frauen angesteckt haben könnten, war nach Auskunft der Stadt Neumünster am Montag noch unbekannt. Die Infizierten wurden alle vom Fachdienst Gesundheit in häuslicher Quarantäne isoliert und die Kontaktpersonen ermittelt.

Damit zählt das Gesundheitsamt von Neumünster jetzt bereits insgesamt 134 Fälle einer Corona-Infektion. Innerhalb von einer Woche war die Zahl von 122 gestiegen; derzeit vergeht kaum ein Tag ohne neue Fälle.

Anzeige

50 Menschen mehr in Quarantäne als vor einer Woche

Derzeit gelten aber 114 Neumünsteraner schon wieder als genesen; diese Zahl stieg innerhalb einer Woche von 102. 17 Menschen aus Neumünster sind derzeit krank, aber keiner liegt in der Klinik. Die Zahl der Menschen in Quarantäne ist zuletzt extrem gestiegen: in einer Woche um 50 auf jetzt 206.

Weitere KN+ Artikel

Immer informiert: Nachrichten aus Neumünster