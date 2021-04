Wäre es eine normale Halle, könnte sie schon bald bezogen werden und wäre viel günstiger – aber das neuste Bauprojekt von Voigt Logistik in Neumünster ist eine Hightech-Lagerhalle. Schleswig-Holsteins führender Logistiker baut ein Hochregallager nur für einen Kunden mit besonderen Ansprüchen.

Von Thorsten Geil