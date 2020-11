Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Neumünster fiel in Zeiten von Corona kleiner aus. Auf eine Veranstaltung im Zelt mit Ansprachen und der Beteiligung von Schülern wurde verzichtet. Drei Kränze wurden an der Gedenkplatte im Friedenshain niedergelegt, das Gedenken war noch stiller als sonst.