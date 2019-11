Die zentrale Gedenkfeier der Stadt Neumünster zum Volkstrauertag findet am Sonntag, 17. November, um 11.30 Uhr an der Gedenkplatte im Friedenshain im Stadtwald statt. Immanuel-Kant-Schüler werden sich mit einem Beitrag einbringen. Auch in den Stadtteilen werden Kränze zur Erinnerung niedergelegt.