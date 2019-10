Ganz egal, welches Wetter gerade herrscht: Zum verkaufsoffenen Sonntag strömen die Menschen in die Innenstadt von Neumünster. Auch am letzten offenen Sonntag 2019, waren die Geschäfte gut besucht. Der „Tag des Einbruchschutzes“ in der Holsten-Galerie und die Schlemmerköste boten zusätzliche Anreize.