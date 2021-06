Volltrunken im Auto durch Neumünster

Eine Frau hat am Montagnachmittag über die 110 die Polizei gerufen: Vor der Anruferin fahre in Neumünster ein dunkler Kleinwagen in Schlangenlinien auf dem Haart stadteinwärts. Eine Streifenwagenbesatzung machte sich auf die Suche. Die Fahrerin hatte 2,1 Promille.