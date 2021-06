Das wollten die Neumünsteraner nicht so einfach akzeptieren: Vor dem Rathaus wurde am Mittwoch die Regenbogenflagge gehisst - als Zeichen für Toleranz und Akzeptanz. Damit reagiert die Stadtverwaltung auf das Verbot der UEFA, das Fußballstadion München in den Farben der Toleranz leuchten zu lassen.