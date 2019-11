Neumünster

Zwei Bands sollen wieder für eine ausgelassene Stimmung mit Tanzmusik zu Songs aus Rock, Pop, Funk und Soul sorgen. In Halle 1 spielt nach dem Erfolg im letzten Jahr „Toni Gutewort and his Dance Orchestra“ und im Foyer die beliebte Big-Band „Magic 25“ (bereits zum achten Mal). Ebenfalls dabei sind die Discjockeys...