13 Jahre ist es gut gegangen, und auch jetzt sieht es nicht nach einem Badeverbot im Einfelder See aus. Das Gesundheitsamt war wieder an den Badestellen unterwegs, um Proben zu ziehen und die Qualität des Wassers zu bestimmen. Das letzte Badeverbot musste die Stadt 2007 aussprechen.

Einfelder See

Einfelder See - Wasserqualität: Es sieht sehr gut aus

Von Thorsten Geil