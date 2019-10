Webermarkt mit Unikaten und Accessoires

Unter dem Motto „Nazis und Rocker in der Holsten-Galerie: Kein Fame für Famous“ rufen mehrere Gruppen zu einer Kundgebung gegen das Tätowierstudio Famous Tattoo in der Holsten-Galerie in Neumünster auf. Am Sonnabend, 19. Oktober, wollen sie sich dazu um 15 Uhr auf dem Gänsemarkt treffen.