Neumünster

Die Maskenpflicht gilt ab Montag jeweils montags bis sonnabends von 6 bis 23 Uhr insbesondere in folgenden Straßen und Bereichen: Kuhberg, Gänsemarkt, Großflecken bis zur Kreuzung Plöner Straße, Lütjenstraße, Mühlenbrücke, Proppes Gang, Konrad-Adenauer-Platz, Kaiserstraße, Bahnhofstraße, Fußgängerdurchgang zur Friedrichstraße, Oderstraße von der Altonaer Straße bis einschließlich Kreuzung Saalestraße sowie auf allen Parkplätze des Designer-Outlet-Centers.

Corona in Neumünster : Radfahrer müssen keine Masken tragen

Radfahrer sind laut Stadt von der Maskenpflicht ausgenommen. Die Maske darf zum Essen, Trinken oder Rauchen nur abgenommen werden, wenn man sitzt oder steht.

Anzeige

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.

Bei 15 Neumünsteranern wurde unterdessen am Wochenende Corona festgestellt. Das teilte die Stadt am Abend mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte am Nachmittag 53,1 pro 100.000 Einwohner. Sechs Betroffene steckten sich bei erfassten Kontaktpersonen an, während bei sechs Menschen die Quelle unbekannt ist. Zudem wurden drei Männer in der Erstaufnahme für Flüchtlinge positiv getestet.