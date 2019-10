Die Stadt soll wieder leuchten

Im Northland Racecenter in Neumünster wird Slotracing im Maßstab 1:24 betrieben. Was das ist? In Deutschland ist Soltracing eher unter dem Begriff "Carrera fahren" bekannt. Wer das mal ausprobieren möchte: Am Donnerstag, 31. Oktober 2019, ist hier im Haart 224 Tag der offenen Tür.