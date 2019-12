Der Fußball-Oberligist PSV Neumünster hat vor über 1200 Zuschauern in der Holstenhalle in Neumünster am Zweiten Weihnachtstag den 5. TyreExpert-Cup 2019 um die 41. Stadtmeisterschaft des Kreises Neumünster gewonnen. Im Finale konnte man sich gegen den SV Tungendorf durchsetzen.