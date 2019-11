Weihnachtskonzert: Gesang und Akkordeon

Neumünster

Die musikalischen Leiter Norman Röhl (Akkordeon-Orchester) und Hans-Georg Wolos (Holstein-Chor) haben Stücke zusammengetragen, die sowohl allein als auch gemeinsam musiziert und gesungen werden. Dabei griffen sie auf einen großen Fundus bekannter und weniger bekannter weihnachtlicher Stücke zurück. Sie spielen und singen geistliche und weltliche Weihnachtsmusiken und Chorstücke aus alter und neuerer Literatur. Auch das Publikum soll bei traditionellen Weihnachtsliedern gern mit einstimmen.

Solisten und musizierende Gäste

Als Solisten greifen die Chorsängerinnen Karin Braun und Katharina Büll sowie Chorleiter Hans-Georg Wolos ein. Um den großen Klangkörper abzurunden, beteiligen sich weitere musizierende Gäste: Lena C. Wolos (Trompete), Brigitta Wolos (Pauken), sowie Friederike Timmermann (Oboe), Ingo Koch (Flöte) und René Macheleidt mit Alexander Birkholz (Schlagzeug).

Zwei Auftritte in Neumünster

Zwei Konzerte stehen am 14. Dezember in der Bugenhagenkirche am Hansaring 146 zur Auswahl, um 16 und um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro; Plätze mit Sichteinschränkungen gibt es für zehn Euro. Sie sind erhältlich beim Konzertbüro Auch & Kneidl, über die Chor- und Orchestermitglieder und an der Abendkasse.

