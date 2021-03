Padenstedt/Neumünster

Die Einsatzleitstelle der Polizei teilte am Sonnabend auf Nachfrage mit, dass es im Fall der vermissten Padenstedterin keine neue Erkenntnisse gibt. Suchaktionen mit Spürhunden in einem Wald in der Nähe des Wohnhauses der vermissten 48-Jährigen an der Ortsgrenze von Neumünster zu Padenstedt-Kamp gab es am Donnerstagabend und am Freitag.

Polizei: Erkenntnisse werden ausgewertet

Spürhunde hatten angeschlagen, die Suche war aber erfolglos. "Wir müssen die Erkenntnisse auswerten und dann entscheiden, ob weitere Aktionen folgen", so Polizeisprecher Sönke Petersen. Hinweise auf ein Verbrechen lägen bisher nicht vor.

Zeugenaufruf wurde wiederholt

Er wiederholte seinen Aufruf: Es werden weiterhin Zeugen oder auch Hinweisgeber gesucht, die Angaben zum Aufenthaltsort der 1,63 Meter großen Christianne Shemul Beyring-Groosman machen können. Die Vermisste hat südasiatisches Aussehen, lange schwarze Haare und ist schlank.

Sie hat dunkelbraune Augen und eine Tätowierung in Form eines Tribals auf ihrer linken Schulter. Die Polizei in Neumünster nimmt Hinweise unter Tel. 04321/9451111 oder 110 entgegen.