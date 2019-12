Sammel-GroKo für die Aids-Hilfe

Neumünster

„Auch wenn die Immunschwächekrankheit Aids seit ihrem ersten Auftreten vor knapp 40 Jahren dank neu entwickelter Medikamente viel von ihrem Schrecken verloren hat, leben heute weltweit etwa 37,9 Millionen Menschen mit HIV. In Deutschland sind es rund 90.000 Menschen“, sagte Melanie Bernstein. „Dank der neuen Medikamente haben die meisten eine fast normale Lebenserwartung und können ihr Leben gestalten wie andere auch“, ergänzte Andreas Hering. Wenn HIV rechtzeitig festgestellt und behandelt werde, sei Aids als Endstadium einer HIV-Infektion vermeidbar, so der Sprecher für Sozialpolitik, Gesundheit und Integration.

Anonyme Test- und Beratungsangebote

Doch nur wer von seiner HIV-Infektion weiß, kann sich behandeln lassen. Der Landesverband der Aidshilfen, das Kompetenznetz AIDS in S-H e.V., hat deshalb eine Kampagne gestartet, mit der Neuansteckungen vermieden werden sollen. Unter dem Motto „Kein AIDS für alle“ bietet der Verein anonyme Test- und Beratungsangebote in jedem Gesundheitsamt in Schleswig-Holstein und bei den Aidshilfen in Kiel, Lübeck, Neumünster und Heide an.

Deutschlandweit mehr als 1000 AIDS-Erkrankungen pro Jahr

„In Deutschland erkranken jedes Jahr mehr als 1000 Menschen an Aids. Die meisten haben jahrelang mit HIV gelebt, ohne es zu wissen“, sagte Melanie Bernstein. Mit einem frühzeitigen HIV-Test können betroffenen Menschen Behandlungen ermöglicht und eine Aids-Erkrankung erspart werden.

„Mit unserer heutigen Aktion möchten wir auf die gute Arbeit der Aidshilfen hinweisen und Menschen dafür sensibilisieren, wie wichtig ein Miteinander ohne Vorurteile und Ausgrenzung ist“, betonte Melanie Bernstein. Andreas Hering und sie seien seit Jahren in dieser Mission unterwegs. „Wir sind beide Mitglieder der Aidshilfe, die Idee, gemeinsam über HIV und Aids aufzuklären, kam von einem befreundeten Künstler“, sagte sie.

Kondome und rote Schleifen für die Passanten

Am Sonnabend verteilten Melanie Bernstein und Andreas Hering wieder Kondome, dekorieren Passanten mit roten Schleifen und baten um eine Spende für die Aidshilfen. „Die Neumünsteraner reagieren sehr positiv auf unsere Aktion“, sagte die Bundestagsabgeordnete. „Sie zeigen sich interessiert und sind überaus spendabel.“

