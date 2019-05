Neumünster

In Einfeld kam der zweite Storch erst sehr spät aus dem Winterquartier am Horst an (am 24. April). Teilweise kamen die Adebare dieses Jahr schon sehr früh im Februar, meist jedoch im März und April, aus dem Winterquartier zurück.

Die Frühheimkehrer nehmen meist die westliche Zugroute und bleiben neuerdings oft schon in Spanien. Der östliche Zugweg über die Türkei, Ägypten und Israel ist für die Vögel länger, gefährlicher und wird oft von Unwetter geprägt. Der Nabu-Ehrenvorsitzende und Storchenbeauftragte Peter Hildebrandt und der Nabu-Vorsitzende Björn-Henning Rickert hoffen auf ein erfolgreiches Brutjahr.

In Aukrug sitzt ein einsamer Storch

Über je ein Storchenpaar freut man sich in Neumünster-Einfeld, Bönebüttel, Loop, Krogaspe, Gnutz, Langwedel, Ellerdorf, Brammer, Meezen, Armstedt, Großenaspe, Bimöhlen, Bimöhlen-Weide, Hitzhusen, Bad Bramstedt, Bad Bramstedt-Bissenmoor und gleich zwei Paare in Weddelbrook. Ein Einzelstorch hält sich noch in Aukrug-Homfeld auf.

2014 war ein absolutes Rekordjahr im Beobachtungsgebiet des Nabu Neumünster.

Am Montag kam ein Nachzügler in Bargstedt an

„Die jüngste Nachricht ist, dass in Bargstedt am Montag noch ein Paar eingetroffen ist. Die Bargstedter wollen spontan ein Storchenfest feier“, sagte Hildebrandt.

Der Landesverband des Nabu kritisiert unlängst die Pläne der Regierung zum Ausbau der Windkraft.

