In jedem Jahr kommen am Holocaust-Gedenktag mehr Besucher ins Rathaus, um gemeinsam der Opfer des Nationalsozialismus' zu gedenken. Gut 150 Bürger, darunter viele Ratsmitglieder, waren es am Montag. OB Olaf Tauras mahnte in einer Ansprache, dass sich die Gräuel der Nazi-Zeit nie wiederholen dürften.