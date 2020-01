Wettbewerb "Kunst schaffen" läuft wieder

Neumünster

Auch dieses Mal wird eine Jury unter den Einsendungen entscheiden, wer im Juni eine eigene Ausstellung in der Bürgergalerie ausrichten darf, teilte das Kulturbüro der Stadt mit.

Den Schritt in die Öffentlichkeit wagen

Zum einen soll den Kreativen der Stadt ein Präsentationsraum eröffnet, zum anderen den neuen, besonders jugendlichen Zielgruppen den Zugang zu aktueller Kunst ermöglicht werden. "Auch wer bisher eher im Verborgenen seine Kunst betreibt, ist aufgerufen, sich zu bewerben und den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen", so das Kulturbüro.

900 Euro gibt es für die Ausstellung

Fotografie, Malerei, Skulptur, Installation – alle Bereiche sind zugelassen. Die Dr. Hans Hoch-Stiftung unterstützt den Wettbewerb und fördert den Sieger mit 900 Euro zur Realisierung der Ausstellungsidee.

Die bisherigen Preisträger waren Monika Rathlev, Ann Cathrin Raab, Mark Christoph Klee und Kristina Schaumberg.

Ausschreibung in Neumünster läuft

Wer sich mit seiner Kunstidee bewerben möchte, findet die Ausschreibungsunterlagen unter www.neumuenster.de/kultur. In Papierform sind sie im Kulturbüro am Kleinflecken 26 oder in der Bürgergalerie (Esplanade 20) erhältlich.

