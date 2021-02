Klaus Keding liebt Gottesdienste. Und er liebt seine Berufung als Küster. Seit 36 Jahren und neun Monaten kümmert er sich in der Wicherngemeinde, „um alles, was anfällt“ – stets mit einem offenen Ohr für jedes Anliegen. Am Sonntag wurde Klaus Keding feierlich verabschiedet.