Bauarbeiten in der Ehndorfer Straße

Vom 31. Oktober bis 2. November schaut die Züchter- und Reiterwelt wieder nach Neumünster. Dann stehen die Reitpferdeauktion und die Körung des Holsteiner Verbandes in den Holstenhallen an. 73 zweieinhalbjährige Hengste treten an, um das begehrte Siegel „Gekört“ zu bekommen.