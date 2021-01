Neumünster

Da die betroffenen Patienten alle in demselben Bereich der Krebsstation lagen, hat die FEK-Geschäftsführung die Hoffnung, dass das Virus sich in der Klinik nicht noch weiter verbreitet hat. Vier der fünf Infizierten liegen jetzt auf der Infektionsstation, der fünfte war bereits entlassen worden und ist nun zu Hause in Quarantäne. Auf der B11 werden krebs- und nierenkranke Patienten behandelt. Die Station wurde geschlossen.

„Jetzt testen wir gerade noch weitere Assistenten und das Reinigungspersonal“, sagte am Montag Dr. Andrea Pace, Kommissarischer Ärztlicher Direktor des FEK. Die Erfahrungen aus anderen Ausbrüchen in Heimen und Kliniken zeigen, dass dort nach mehreren Tagen meist weitere Infektionen hinzukommen - wie beispielsweise im November in der Fachklinik Hahnknüll.

Anzeige

Eine Mitarbeiterin der Station B11 hatte sich infiziert

Anfang vergangener Woche hatte sich eine Mitarbeiterin der nun betroffenen Station B11 infiziert. Hier kann die Ärztliche Leitung aber Kontakte zu den Patienten ausschließen. "Wir haben einen Verdacht, welcher Patient das Virus eingeschleppt hat, aber wir sind noch nicht sicher", sagte Dr. Pace.

Zwischen Weihnachten und Silvester hatte es bereits einen Corona-Ausbruch im FEK gegeben. Auf den Stationen D21 und D22 waren fünf Patienten und fünf Mitarbeiter positiv getestet worden. Weil viele Mitarbeiter in Quarantäne mussten und schlicht Personal fehlte, hatte das FEK in der vergangenen Woche einen Stopp für planbare Operationen verhängt.

Dieser Stopp sollte eigentlich am Montag wieder aufgehoben werden, aber wegen der ungewissen Lage wurde er verlängert. Das Ambulante Operationszentrum wurde aber wieder geöffnet.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Immer noch Besuchsverbot wegen Corona im FEK Neumünster

Seit die Corona-Inzidenz in Neumünster über 50 liegt (Anfang November), gilt im FEK ein striktes Besuchsverbot. Mittlerweile hat Neumünster eine Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern.

Die Station D21 ist seit vergangenem Freitag wieder offen, die D22 sollte im Laufe des Montags wieder an den Start gehen. Dr. Pace: "Das Gesundheitsamt hat den ersten Ausbruch jetzt offiziell für beendet erklärt."

Im FEK werden derzeit 18 Corona-Patienten behandelt. Dr. Pace: „Wir bereiten uns derzeit eher auf mehr als auf weniger Coronafälle vor.“