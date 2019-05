Der positive Trend am Arbeitsmarkt im Bereich Mittelholstein hält im Vergleich zum Vorjahr trotz trüberer Konjunkturprognosen an. „Wir beobachten aber auch, dass am aktuellen Rand weniger Menschen eine Arbeit aufnehmen“, sagte Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster.