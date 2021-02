Neumünster

Der Winterdienst setzt Prioritäten für besonders wichtige Stellen, besonders Bundes- und Hauptverkehrsstraßen, Zuwegungen zum Krankenhaus, zu Seniorenheimen, Feuerwehr und Polizei, Busbahnhof sowie Buslinien, Fußgängerüberwege und Brücken. Nebenstraßen in den Stadtteilen hingegen werden nicht geräumt. Das TBZ bittet die Verkehrsteilnehmer, auf der Straße den Räumfahrzeugen Platz zu machen.

Die Stadt erinnert an die Winterdienstpflichten von Grundstückseigentümern. Die sind in der Straßenreinigungssatzung sowie im Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein festgelegt. In Straßen der Kategorien A und B (in Neumünster vor allem Straßen außerhalb des Rings) müssen die Gehwege von den Anliegern geräumt und gestreut werden.

Schnee oder Glätte sind von 8 Uhr bis 20 Uhr unverzüglich zu beseitigen

Schnee oder Glätte sind in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr unverzüglich zu beseitigen. Nach 20 Uhr gefallener Schnee und Glätte sind bis 8 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. Die Streu- und Räumbreite auf Fußwegen sollte mindestens 1,20 Meter betragen. Die Verwendung von Streusalz ist in Neumünster auf Gehwegen grundsätzlich verboten (nur in Ausnahmefällen zum Beispiel bei Eisregen oder an gefährlichen Stellen auf Gehwegen erlaubt).

Streusalz ist auf den Gehwegen in Neumünster verboten

Das Salz ist verboten, weil die Natur leidet, Pflanzen eingehen können und Hundepfoten schmerzen. Auch Unterböden und Felgen von Autos werden von den aggressiven salzhaltigen Schmelzwassern ebenso angegriffen wie das Schuhwerk der Fußgänger, und sogar an Hauswänden können Schäden durch Salzrückstrände nachgewiesen werden, so das TBZ. Empfohlen wird auch, auf die Verwendung von Split zu verzichten, weil das Schäden an Fahrradreifen verhindert.

Bei Schneefall reicht es oft aus, die Wege mit Schneeschieber oder Besen zu räumen. Bei Bedarf können ergänzend Sand oder umweltfreundliche salzfreie Streumittel verwendet werden. Weitere Auskünfte zum Winterdienst gibt das TBZ unter der Service-Rufnummer 04321/942-2900.