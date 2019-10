Neumünster

In der Konzertreihe „Wir in Neumünster“ präsentieren Studierende der MHL unter Leitung des Gastdirigenten Roland Kluttig Bruckners neunte Sinfonie sowie eine Uraufführung des jungen MHL-Komponisten Benjamin Janisch. Rund 75 junge Musikerinnen und Musiker, die an der MHL studieren, stellen ihre Arbeitserg...