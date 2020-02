Neumünster

Neumünster. Zum zweiten Mal beteiligen sich Neumünsteraner an der Internationalen Woche gegen Rassismus. Mit gleich vier Veranstaltungen gehen der Runde Tisch für Toleranz und Demokratie (RTTD), der Sozialdienst muslimischer Frauen und der Verein Neumünster Medien dabei an den Start.

Im Mittelpunkt steht dabei ein ganz einfacher Gedanke: „Probleme zwischen Einheimischen und Migranten entstehen dann, wenn man sich nicht kennt. Wir müssen uns einfach besser kennenlernen. Probleme kann man überwinden, wenn man weiß: ,Die Anderen’ – das sind auch Menschen“, sagte der RTTD-Vorsitzende Henning Möbius bei der Vorstellung des Programms.

Veranstaltungen in Kiel , Lübeck und in Brunsbüttel

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus mit dem Motto „Gesicht zeigen, Stimme erheben“ laufen landesweit vom 16. bis 29. März. Außer in Neumünster finden Veranstaltungen in Kiel, Lübeck und in Brunsbüttel statt.

Der RTTD lädt am Sonnabend, 21. März, um 20 Uhr zu einem besonderen Konzert in das Museum Tuch+Technik ein. Dort spielt „Banda Internationale“, eine bekannte und preisgekrönte Weltmusik-Band aus Dresden mit Musikern aus aller Welt. Sie engagiert sich in Dresden und anderswo gegen Pegida-Aufmärsche und bei Demonstrationen gegen Fremdenfeindlichkeit. „Wir haben schon lange versucht, die Band nach Neumünster zu holen. Jetzt ist es uns endlich gelungen“, sagte Christof Ostheimer vom RTTD. Eintrittskarten gibt es für zehn Euro in der Buchhandlung Krauskopf am Großflecken 32, aber zwei Drittel der rund 220 Karten sind offenbar bereits verkauft.

Kostenloser Workshop in Neumünster

Am Montag, 23. März, findet – ebenfalls auf Einladung des RTTD und im Museum – die Abendveranstaltung „ Rassismus im Alltag. Wie erleben Menschen das Ankommen und Leben bei uns?“ statt (19 Uhr). Die Landtagsabgeordnete Aminata Toure (Grüne) führt in das Thema ein und möchte die Besucher ermutigen, anschließend von ihren eigenen Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung zu berichten. Der Eintritt ist frei.

Der Verein Neumünster Medien bietet am Freitag, 27. März, einen (kostenlosen) Workshop an (17 Uhr, Christianstraße 62): „Hass im Netz – Geht gar nicht!“ Unter fachkundiger Anleitung soll es darum gehen, wie man mit Hasskommentaren in den sozialen Medien umgeht und wie man sich unter Umständen dagegen wehren kann.

Um antimuslimischen Rassismus soll es am Freitag, 28. März, gehen. Beim Sozialdienst muslimischer Frauen an der Christianstraße 62 wird die Sozialarbeiterin Adina Xenia Krauß einen Vortrag dazu halten, bevor es zu einer Diskussion kommen soll. Auch Probleme von Frauen mit Kopftuch auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungssuche sollen zur Sprache kommen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich, so die Veranstalterinnen.

