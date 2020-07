An diesem Freitag (24. Juli) findet der Wochenmarkt im Neumünsteraner Stadtteil Tungendorf zum letzten Mal auf dem Ausweichstandort vor der Andreaskirche an der Wilhelminenstraße statt. Wegen des Urlaubs von mehreren Markthändlern fällt der Markt am 31. Juli und 7. August aus, bevor er zurückkehrt.