Neumünster

Die Stadt empfiehlt den Bürgerinnen und Bürgern, sich auf den Wochenmärkten am Freitag, 30. April, mit frischen Waren für das Wochenende einzudecken. An diesem Tag sind die Märkte auf dem Großflecken (8 bis 13 Uhr) und nachmittags (ab etwa 14 Uhr) in Tungendorf ganz regulär am Start.

Der Markt in Tungendorf ist nach 17 Monaten im Exil seit August 2020 wieder an seinem Stammplatz auf dem Helmut-Loose-Platz angesiedelt und sehr erfolgreich.