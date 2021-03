Ein Wohngebäude eines Resthofes in Schillsdorf im Kreis Plön ist in der Nacht zu Mittwoch ausgebrannt. Das Haus war unbewohnt. Der Brand war gegen 2.30 Uhr ausgebrochen. 90 Einsatzkräfte von Feuerwehren waren bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.