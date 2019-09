Wohnungsbrand: Haus ist unbewohnbar

Neumünster

In der Anscharstraße 25 in Neumünster war der Brand am Donnerstagvormittag ausgebrochen. In einer Wohnung in einer der oberen Etagen eines Mehrfamilienhauses brannte es aus bislang unbekannter Ursache. Die Flammen griffen sogar auf den Dachstuhl über. Die Anwohner des Vicelinviertels waren sogar zeitweilig angehalten, Fenster und Türen zu schließen.

Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, ging der Notruf gegen 9.20 ein. Die Feuerwehrleute evakuierten das Haus in der Anscharstraße komplett. Zunächst gab es Befürchtungen, dass sich in der brennenden Wohnung noch Menschen befinden könnten, aber das bestätigte sich zum Glück nicht.

Feuer schnell unter Kontrolle

Die Löscharbeiten waren in der schmalen Straße schwierig: Nur mit der Drehleiter konnten Feuerwehrleute in einem Durchgang zwischen zwei Häusern nach oben gefahren werden, um in die Fenster einer Gaube hinein zu löschen. Nach relativ kurzer Zeit war der Brand aber unter Kontrolle, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten nach zwei Stunden wieder abrücken.

Anwohner wurden gewarnt

Die Gefahrenabwehrbehörde der Stadt Neumünster hatte bekannt gegeben: "Aufgrund eines Feuers mit starker Rauchentwicklung in Neumünster-Innenstadt werden die Anwohner im Bereich des Vicelinviertels gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten!"

Die sehr schmale Straße zwischen Kieler- und Christianstraße wurde von der Polizei komplett gesperrt und war buchstäblich voller Einsatzfahrzeuge.

Kripo sucht die Ursache

Das ganze Mehrfamilienhaus ist nach dem Brand nicht bewohnbar; die Mieter sind nach Angaben der Polizei bei Freunden und Bekannten untergekommen. Die Kripo sucht nun nach der Brandursache. Über die Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Erst in der Nacht zu Mittwoch war das Vereinsheim des Sportvereins TS Einfeld komplett niedergebrannt. Auch in der Feldstraße hatte es erst am Dienstag gebrannt.

