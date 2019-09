Neumünster

„Die Idee kam mir durch meine Arbeit, bei der ich viel mit dem Thema Sterben konfrontiert werde. Ich möchte, dass das Thema nicht mehr tabuisiert wird“, sagt Andrea Krull, Vorsitzende und Gründerin des Vereins Eierstockkrebs. Das Ziel hat auch Katharina Kuhlmann-Becker von der Palliativversorgung der Diakonie. „Wir sehen immer wieder den Bedarf, dass informiert werden muss. Leider wird immer noch zu wenig darüber gesprochen, was ein Mensch sich für sein Lebensende vorstellt“, sagt sie.

In dem Workshop „Wie geht sterben?“ informieren deshalb Palliativexperten rund um die Themen Sterben und Tod sowie Versorgungsmöglichkeiten – und regelungen. So wurde auch ein "Abschiedsknigge" erarbeitet. „Dort finden die Teilnehmer alles rund um den Abschied von A wie Achtsamkeit über O wie Ordnen und Aufräumen bis hin zu Z wie Zuhause sterben“, erklärt Kuhlmann-Becker.

Auftakt ist im Volkshaus in Neumünster

Die Auftaktveranstaltung ist für Mittwoch, 25. September, im Volkshaus Tungendorf in Neumünster geplant. So wird Dr. Adak Pirmorady Sehouli (Assistenzärztin in der psychosomatischen Medizin) einen Vortrag darüber halten, wie Kunst als Ventil bei einer lebensbegrenzenden Krankheit helfen kann. Im Anschluss wird Autor Felix Hütten aus seinem Buch „Sterben lernen“ vorlesen. Beginn ist um 17:30 Uhr.

Der erste Workshop ist für Sonnabend, 23. November, im Volkshaus geplant. Beginn ist um 10 Uhr. Der Workshop kostet 25 Euro.

Anmeldungen und weitere Infos per E-Mail an info@lebensbox.de oder telefonisch unter 04321/25050.

