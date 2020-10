Neumünster

Zwei Frauen und ein Mann haben sich nach Auskunft der Stadt Neumünster unabhängig voneinander bei bereits infizierten Menschen angesteckt. Sie wurden vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Neumünster in häuslicher Quarantäne isoliert.

Flüchtling ist mit Corona infiziert

Der vierte Fall von Freitag ist ein Flüchtling aus Afghanistan. Der Patient wurde umgehend mit seiner Familie auf dem Gelände isoliert. Die Familienmitglieder wurden negativ getestet.

Am Donnerstag waren die Schüler von vier Klassen der Wilhelm-Tanck-Schule und einer Klasse der Elly-Heuss-Knapp-Schule unter häusliche Quarantäne gestellt worden.

In Neumünster stehen damit jetzt 179 Corona-Fälle in der Statistik. 166 Menschen sind wieder genesen, zwei liegen im Krankenhaus, 166 sind in Quarantäne.

