Zahngold hilft kranken Kindern

Neumünster

Gundula Probst vom Verein „Patienten und Zahnärzte helfen Kindern in Not“ Neumünster überreichte am Montag einen symbolischen Scheck über 22.400 Euro. Den übernahm Dr. Klaus Esders, Chefarzt und Vorsitzender des FEK-Förderkreises, und reichte ihn gleich weiter an Dr. Christiane Petersen, Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.

Mit dem Geld wurde ein VW-Bus angeschafft, mit dem die Kinder der Tagesklinik in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu Ausflügen, kleinen Urlauben oder auch nur zum Einkaufen gefahren werden.

Anzeige

„Bei unserem alten Bus war der Leasingvertrag ausgelaufen, und wir brauchten unbedingt ein neues Fahrzeug“, sagte Christiane Petersen. Also wurde begonnen, dafür gezielt Spenden einzuwerben – bis Gundula Probst ins Spiel kam und fragte, wie viel Geld denn noch fehle. „Alles klar. Wir übernehmen den Rest!“, sagte sie und löste damit unglaubliche Freude im FEK aus.

Weitere KN+ Artikel

23 Zahnarztpraxen in Neumünster machen mit

Seit etwa 15 Jahren wird den Patienten in 23 Zahnarztpraxen in Neumünster vorgeschlagen, ihr altes Zahngold an den Verein zu spenden. Gundula Probst leert die Sammelboxen regelmäßig. „Wenn ich ein paar Kilo zusammenhabe, bringe ich sie zum Abscheiden. Dabei werden die Edelmetalle herausgearbeitet, und der Erlös fließt an den Verein“, sagte Gundula Probst.

Je nach Menge und Goldpreis kommen zigtausend Euro zusammen. Dadurch bewegt der Zahnärzte-Verein regelmäßig riesige Summen, aber laut Satzung dürfen die Spenden nur für Kinder in Neumünster verwendet werden. 2017 flossen beispielsweise 30.000 Euro in die Sanierung des Kinderferiendorfes.

In der Tagesklinik werden bis zu 14 Kinder zwischen fünf und 13 Jahren betreut, die beispielsweise unter Zwängen, Ängsten, ADHS, Bindungs- oder Entwicklungsstörungen leiden. Oft kommen sie aus schwierigen Verhältnissen.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.