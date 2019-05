Im Tierpark Neumünster herrschte am Wochenende eine ganz andere Stimmung als sonst. Überall traten den Besuchern wundersame Elfen oder Trolle in Glitzerkostümen entgegen, gab es Stationen zum Tiere streicheln, zum Mitmachen oder mit Aktionen. Der „Frühlingszauber“ lockte fast 1800 Besucher an.