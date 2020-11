Corona und kein Ende in Neumünster: Die Stadt meldete am Donnerstag wieder zehn neue Infektionen. Bei drei Frauen und sieben Männern wurde das Coronavirus festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 56,8 pro 100.000 Einwohner. Eine ganze Schulklasse musste in Quaraantäne.