Die Corona-Zahlen in Neumünster steigen weiter, auch am sechsten Tag der Maskenpflicht: Bei zehn Menschen ist am Mittwoch eine Corona-Infektion festgestellt worden. Die 7-Tage-Inzidenz für die Stadt ist im Vergleich zu Dienstag von 30,9 auf 39,5 pro 100.000 Einwohner gestiegen.