106 Bürger aus 34 Nationen ließen sich 2019 in Neumünster einbürgern. Knapp ein Viertel von ihnen folgte am Freitagabend der Einladung zum Einbürgerungsempfang in die Galerie der Stadthalle. Für Planung und Organisation zeichnete die Koordinationsstelle für Integration und Teilhabe verantwortlich.