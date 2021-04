Neumünster

Rund 10.000 Elektrokardiogramme werden im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster pro Jahr aufgezeichnet. „Ein Ruhe-EKG benötigt einen Papierstreifen mit Millimeterpapier von 60 Zentimetern Länge“, erklärt Prof. Dr. Andreas Schuchert, Chefarzt der Medizinischen Klinik am FEK. Der war dann nur an einem Ort verfügbar, und es kostete Zeit, wenn mehrere Ärzte es an verschiedenen Orten auswerten wollten. Zeit, die ein Leben kosten konnte.

Im FEK Neumünster setzt man nun zahlreiche mobile EKG-Geräte ein. Das EKG kann überall mit dem Patienten geschrieben werden, der etwa mit akuten Brustschmerzen ins Haus kommt. Dann wird es von der medizinischen Fachkraft in das Medizinische Informationssystem eingespeist und ist dann sofort an jedem Computer abrufbar. Das spart viel Zeit bei der weiteren Auswertung und der Einleitung von Therapien.

Alle EKG-Befunde werden im Original im digitalen Krankenhausarchiv abgelegt. Bei der Wiederaufnahme eines Patienten kann das neue digitale EKG sofort mit sämtlichen Befunden aus früheren Krankenhausaufenthalten verglichen werden. „In einem Notfall kann unser digitales Krankenhausinformationssystem schneller die notwendigen Informationen des Patienten zur Verfügung stellen. Auch das kann Leben retten“, sagt Professor Schuchert.