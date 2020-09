Am Donnerstagabend trat ein Mann auf dem Gelände der Star-Tankstelle in Neumünster von hinten an eine Frau heran, die gerade ihren Wagen tankte. Er hielt ein Feuerzeug an den Einfüllstutzen des Fahrzeugs. Das Benzin entzündete sich, sogar auf dem Boden. Passanten verhinderten eine Katastrophe.