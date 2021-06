Der Förderpreis „Young Women in Public Affairs Award" (YWPA) des Zonta-Clubs Neumünster geht an die 16-jährige Elisa Ninow, die aktuell die 10. Klasse der Alexander-von-Humboldt-Schule besucht. Der Service-Club Zonta zeichnet in jedem Jahr junge Frauen aus, die sich für die Gesellschaft engagieren.